Организаторы викторины на знание Конституции РФ рассказали о дорогостоящих призах для красноярцев. Напомним, фактически сорвать джекпот можно с 25 июня по 1 июля, ответив на вопросы о главном документе страны.

Так, за два этапа разыграют 10 квартир в Красноярске (31 и 38 квадратов). Новоселам обещают шикарный вид из окна на Енисей и четвертый мост. Среди призов также 10 машин (четыре «Нивы» и шесть автомобилей марки «Лада Гранта» плюс 50 новых телефонов «Samsung» объемом памяти на 128 гб.

«Викторина - это образовательный проект, чтобы побудить людей прочитать - я уж не говорю, изучить, - но хотя бы прочитать Конституцию. Это основной закон страны, ядро свобод и прав. Это букварь для взрослого человека, для гражданина России. Конституция написана простым доступным языком», - рассказала председатель Совета Красноярского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Светлана Зылевич.

Организатором викторины выступает региональное отделение «Ассоциации юристов России». Проверка знаний красноярцев пройдет на специальных локациях неподалеку от избирательных участков, где состоится голосование по поправкам. У активиста можно будет получить бланк. После того, как участник ответил на вопросы, волонтеры сканируют QR-код. У человека остается корешок - он то и может стать счастливым билетом. Победители должны будут обратиться на горячую линию. При этом правильность ответов на участие в розыгрыше не влияет - шанс победить будет абсолютно у всех, кто заполнил бланк.

Сам розыгрыш пройдет в два этапа. Каждый день с 26 июня по 1 июля будут разыгрывать квартиру, машину и пять смартфонов. Все остальные призы распределят 3 июля.

Еще больше подробностей можно узнать на сайте викторина2020.рф и по номеру телефона 8 800 300 60 33.

фото: организаторы викторины