В Красноярске приступают к благоустройству парков и скверов в рамках нацпроекта

В Красноярске приступают к благоустройству парков и скверов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы по программе «Формирование комфортной городской среды» предполагают благоустройство 20 городских территорий, среди которых скверы, парки и набережные. Выбирали объекты для преображения горожане в сентябре прошлого года. Всего в голосовании приняли участие 82 тысячи красноярцев.

«Работа по этому направлению проекта в Красноярске ведется с 2017 года. Тогда в городе провели масштабное благоустройство левобережной набережной. В 2018 году работы продолжились. Красноярцы выбрали для благоустройства 11 городских скверов, которые к концу года превратились в любимые места прогулок и отдыха жителей микрорайонов. В 2019-том благоустроили 13 скверов и первый участок правобережной набережной Енисея от Матросова до Гладкова», - рассказали в мэрии.

Сейчас практически для всех общественных пространств, где запланировано благоустройство в этом году, выбраны подрядные организации. Подрядчики уже работают в сквере на ул. Карбышева. Также в сквере на ул. Ферганской, на ул. Кутузова и в сквере Паниковский. В остальные скверы и набережные заходят в ближайшие дни.

Отметим, все будущие изменения обсуждались с жителями микрорайонов, в проекты включали максимум их пожеланий. По многим объектам удалось включить в работы абсолютно все, по другим – частично (не включены строительство фонтанов, мостов, визит центров), из-за четких условий финансирования, прописанных в федеральной программе. Эти пожелания – планы дальнейшего развития общественных пространств за счет инвестиционных проектов или других источников финансирования.

Горожан приглашают активно включатся в процесс контроля за благоустройством и взаимодействовать с районными администрациями.