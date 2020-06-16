16 июня
Красноярск
погода +18 °C
70.4
 
€ 79.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске приступают к благоустройству парков и скверов в рамках нацпроекта

Главная Общество
Красноярск
17:13 16 Июня 2020
общество, красноярск, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске приступают к благоустройству парков и скверов в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Работы по программе «Формирование комфортной городской среды» предполагают благоустройство 20 городских территорий, среди которых скверы, парки и набережные. Выбирали объекты для преображения горожане в сентябре прошлого года. Всего в голосовании приняли участие 82 тысячи красноярцев.

«Работа по этому направлению проекта в Красноярске ведется с 2017 года. Тогда в городе провели масштабное благоустройство левобережной набережной. В 2018 году работы продолжились. Красноярцы выбрали для благоустройства 11 городских скверов, которые к концу года превратились в любимые места прогулок и отдыха жителей микрорайонов. В 2019-том благоустроили 13 скверов и первый участок правобережной набережной Енисея от Матросова до Гладкова», - рассказали в мэрии.

Сейчас практически для всех общественных пространств, где запланировано благоустройство в этом году, выбраны подрядные организации. Подрядчики уже работают в сквере на ул. Карбышева. Также в сквере на ул. Ферганской, на ул. Кутузова и в сквере Паниковский. В остальные скверы и набережные заходят в ближайшие дни.

Отметим, все будущие изменения обсуждались с жителями микрорайонов, в проекты включали максимум их пожеланий. По многим объектам удалось включить в работы абсолютно все, по другим – частично (не включены строительство фонтанов, мостов, визит центров), из-за четких условий финансирования, прописанных в федеральной программе. Эти пожелания – планы дальнейшего развития общественных пространств за счет инвестиционных проектов или других источников финансирования.

Горожан приглашают активно включатся в процесс контроля за благоустройством и взаимодействовать с районными администрациями.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Организаторы викторины на знание Конституции РФ рассказали о дорогостоящих призах для красноярцев

Организаторы викторины на знание Конституции РФ рассказали о дорогостоящих призах для красноярцев

16 Июня 2020 г.
Выиграть их может любой житель края от 18 лет
Новости Красноярска: Плюс 158 зараженных COVID-19 в Красноярском крае

Плюс 158 зараженных COVID-19 в Красноярском крае

16 Июня 2020 г.
Общее число инфицированных приближается к 7000
Новости Красноярска: 30 красноярских автобусов сняли с линии из-за пассажиров без масок

30 красноярских автобусов сняли с линии из-за пассажиров без масок

16 Июня 2020 г.
Контролеры провели проверку
Новости Красноярска: Красноярские школьники получают аттестаты

Красноярские школьники получают аттестаты

16 Июня 2020 г.
Скоро выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ
Новости Красноярска: У автовокзала в Красноярске на две недели ограничат движение

У автовокзала в Красноярске на две недели ограничат движение

16 Июня 2020 г.
Для транспорта закроют проезд по ул. Березина - от Аэровокзальной до Взлетной
Новости Красноярска: Красноярский край рассчитывает получить первые средства на строительство метро к 2021 году

Красноярский край рассчитывает получить первые средства на строительство метро к 2021 году

16 Июня 2020 г.
Об этом заявил министр транспорта Константин Димитров
Новости компаний
15/06
В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых
11/06
Лето с пользой: языковые курсы в СФУ
11/06
Жители Красноярска достигают финансовой независимости в 25 лет
11/06
СФУ закрепился в глобальном рейтинге Nature Index Ranking
11/06
На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников
11/06
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
11/06
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля

11 Июня 2020 г.
В регионе ежедневно более сотни зараженных
Новости Красноярска: В деле погибшей 12-летней девочки из Шушенского района открылись новые обстоятельства

В деле погибшей 12-летней девочки из Шушенского района открылись новые обстоятельства

15 Июня 2020 г.
Проверку провела прокуратура
Новости Красноярска: На Красноярск надвигается непогода

На Красноярск надвигается непогода

13 Июня 2020 г.
Ожидаются грозы, сильный ветер и дожди
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19