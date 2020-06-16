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Плюс 158 зараженных COVID-19 в Красноярском крае

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Красноярск
14:51 16 Июня 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае за сутки 158 новых подтвержденных случаев COVID-19. Общее число инфицированных приближается к 7000 (6813 человек). Такие данные за 16 июня опубликовал оперативный штаб. 

За сутки в регионе выздоровели после коронавируса 77 человек (всего 2328). Стало больше смертельных случаев - 66 (+1 за сутки). 

Динамика заражений в Красноярском крае остается высокой. 

«Темп прироста за сутки – 2,4 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 293 268, из них за последние сутки - 1087», - рассказали в оперштабе. 

На первом месте по числу заболевших с большим отрывом идет Красноярск - всего 4187 случаев. 

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