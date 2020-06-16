Плюс 158 зараженных COVID-19 в Красноярском крае

В Красноярском крае за сутки 158 новых подтвержденных случаев COVID-19. Общее число инфицированных приближается к 7000 (6813 человек). Такие данные за 16 июня опубликовал оперативный штаб.

За сутки в регионе выздоровели после коронавируса 77 человек (всего 2328). Стало больше смертельных случаев - 66 (+1 за сутки).

Динамика заражений в Красноярском крае остается высокой.

«Темп прироста за сутки – 2,4 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 293 268, из них за последние сутки - 1087», - рассказали в оперштабе.

На первом месте по числу заболевших с большим отрывом идет Красноярск - всего 4187 случаев.