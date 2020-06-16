30 красноярских автобусов сняли с линии из-за пассажиров без масок

30 красноярских автобусов разных маршрутов сегодня, 16 июня, сняли с линии после очередной проверки. Контролеры департамента транспорта следили за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, рассказали в мэрии.

«Если у экипажей отсутствовали средства индивидуальной защиты, а в салоне были пассажиры без маски, то на конечной остановке автобус сни​мали с линии», - рассказали в департаменте.

Красноярцы обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах - магазинах, такси, транспорте, на остановках и так далее. Автобусы не стали исключением - здесь должны строго соблюдаться правила защиты от коронавируса.

«Все пассажиры должны быть в масках. Если в салоне есть пассажир без маски, автобус трогаться не должен - именно это мы неоднократно требовали от перевозчиков. Из-за безответственности пассажиров мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - наказывать перевозчиков. Машину, в которой были люди без маски или тем более кондуктор или водитель, снимают с линии», - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Такие меры в мэрии считают действенными. Чиновники уверены, что в следующий раз кондуктор не пустит в салон нарушителей масочного режима.