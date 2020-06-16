16 июня
Красноярск
погода +18 °C
70.4
 
€ 79.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

30 красноярских автобусов сняли с линии из-за пассажиров без масок

Главная Общество
Красноярск
13:58 16 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

30 красноярских автобусов разных маршрутов сегодня, 16 июня, сняли с линии после очередной проверки. Контролеры департамента транспорта следили за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, рассказали в мэрии. 

«Если у экипажей отсутствовали средства индивидуальной защиты, а в салоне были пассажиры без маски, то на конечной остановке  автобус сни​мали с линии», - рассказали в департаменте. 

Красноярцы обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах - магазинах, такси, транспорте, на остановках и так далее. Автобусы не стали исключением - здесь должны строго соблюдаться правила защиты от коронавируса. 

«Все пассажиры должны быть в масках. Если в салоне есть пассажир без маски, автобус трогаться не должен - именно это мы неоднократно требовали от перевозчиков. Из-за безответственности пассажиров мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам - наказывать перевозчиков. Машину, в которой были люди без маски или тем более кондуктор или водитель, снимают с линии», - отметил заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко. 

Такие меры в мэрии считают действенными. Чиновники уверены, что в следующий раз кондуктор не пустит в салон нарушителей масочного режима. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские школьники получают аттестаты

Красноярские школьники получают аттестаты

16 Июня 2020 г.
Скоро выпускникам предстоит сдавать ЕГЭ
Новости Красноярска: У автовокзала в Красноярске на две недели ограничат движение

У автовокзала в Красноярске на две недели ограничат движение

16 Июня 2020 г.
Для транспорта закроют проезд по ул. Березина - от Аэровокзальной до Взлетной
Новости Красноярска: Красноярский край рассчитывает получить первые средства на строительство метро к 2021 году

Красноярский край рассчитывает получить первые средства на строительство метро к 2021 году

16 Июня 2020 г.
Об этом заявил министр транспорта Константин Димитров
Новости Красноярска: Фасады домов в центре Красноярска украшают цветами

Фасады домов в центре Красноярска украшают цветами

16 Июня 2020 г.
Уже оформлено 60 объектов
Новости Красноярска: В Северо-Енисейском районе установили ко­мпьютерный томограф нового поколения

В Северо-Енисейском районе установили ко­мпьютерный томограф нового поколения

16 Июня 2020 г.
Компьютерная томогра­фия уже проведена бо­лее чем 40 пациентам
Новости Красноярска: Прокуратура Красноярска взяла на контроль разрушение склона в Студгородке

Прокуратура Красноярска взяла на контроль разрушение склона в Студгородке

16 Июня 2020 г.
Требование ведомства – в кротчайшие сроки устранить последствия ЧС
Новости компаний
15/06
В СФУ стартует жилищная программа для молодых ученых
11/06
Лето с пользой: языковые курсы в СФУ
11/06
Жители Красноярска достигают финансовой независимости в 25 лет
11/06
СФУ закрепился в глобальном рейтинге Nature Index Ranking
11/06
На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников
11/06
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
11/06
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Раскуплены почти все «недорогие» билеты на первый круиз по Енисею

Раскуплены почти все «недорогие» билеты на первый круиз по Енисею

11 Июня 2020 г.
Туристы отправятся в путь на теплоходе «Максим Горький»
Новости Красноярска: Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля

11 Июня 2020 г.
В регионе ежедневно более сотни зараженных
Новости Красноярска: На Красноярск надвигается непогода

На Красноярск надвигается непогода

13 Июня 2020 г.
Ожидаются грозы, сильный ветер и дожди
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19