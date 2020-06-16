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Красноярские школьники получают аттестаты

Главная Общество
Красноярск
13:26 16 Июня 2020
общество, образование, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Во вторник, 16 июня, красноярским школьникам начали выдавать аттестаты. Коронавирус внес коррективы в сферу образования, поэтому документы об окончании школы абитуриентам вручают не на торжественной линейке, а по одному, с соблюдением всех санитарных норм. Привычный порядок государственной итоговой аттестации пришлось изменить по всей стране из-за распространения COVID-19. 

В этом году принято решение выдать аттестаты всем выпускникам, вне зависимости от результатов ЕГЭ. Экзамен в 11 классе будут сдавать только те школьники, которые собираются в вуз. Университеты сами определяют список вступительных, необходимых для зачисления. 

ЕГЭ по разным предметам школьники начнут писать с 3 июля. В этот день пройдут экзамены по географии, литературе и информатике. 6 и 7 июля состоится самый массовый рубеж по русскому языку. Остальные ЕГЭ будут проводиться до 23 июля. Резервные дни запланированы на 24 и 25 июля. 

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