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У автовокзала в Красноярске на две недели ограничат движение

Главная Общество
Красноярск
11:32 16 Июня 2020
общество, красноярск, ремонт
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Красноярцев предупредили об очередных ограничениях из-за ремонта теплосетей. С 17 по 30 июня для безопасности закроют проезд по ул. Березина - от Аэровокзальной до Взлетной. Об этом предупреждает «КрасКом» - компания начнет прокладывать новый трубопровод. 

«На период ремонтных работ в районе междугороднего автовокзала изменится схема движения транспорта. Для личных автомобилей разрешается двухсторонний проезд по ул. Аэровокзальная. Общественный транспорт будет двигаться по утвержденным маршрутам», - предупредили коммунальщики. 

Кроме того, на Взлетной в районе дома № 18 будет частично перекрыта крайняя левая полоса.

У автовокзала в Красноярске на две недели ограничат движение

Фото: «КрасКом»

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