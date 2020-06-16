У автовокзала в Красноярске на две недели ограничат движение

Красноярцев предупредили об очередных ограничениях из-за ремонта теплосетей. С 17 по 30 июня для безопасности закроют проезд по ул. Березина - от Аэровокзальной до Взлетной. Об этом предупреждает «КрасКом» - компания начнет прокладывать новый трубопровод.

«На период ремонтных работ в районе междугороднего автовокзала изменится схема движения транспорта. Для личных автомобилей разрешается двухсторонний проезд по ул. Аэровокзальная. Общественный транспорт будет двигаться по утвержденным маршрутам», - предупредили коммунальщики.

Кроме того, на Взлетной в районе дома № 18 будет частично перекрыта крайняя левая полоса.

Фото: «КрасКом»