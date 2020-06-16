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Красноярский край рассчитывает получить первые средства на строительство метро к 2021 году

Главная Общество
Красноярск
10:39 16 Июня 2020
общество, красноярск, метро
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский край рассчитывает получить первые средства на строительство метро к лету 2021 года. Об этом сообщает «7 канал» со ссылкой на министра транспорта региона Константина Димитрова. 

По его словам, специалисты успели подать документы в Главгосэкспертизу еще до начала пандемии. Несмотря на то, что большинство организаций работает удаленно, все процессы продолжаются. Димитров уточнил, что после первой попытки ТИСИЗ, который занимается проектированием метро, «ожидаемо» получил отрицательное заключение. Проект является сложным и требует длительного согласования. 

«Специалисты указали, что требуется доделать, на что обратить внимание. Такой сценарий был в прогнозах изначально, ведь строительство метро – очень емкий и сложный проект», - уточнил министр.

Завершить корректировки проекта планируется к концу года. 

«Отстояв проект, первые средства ожидаемо можем получить к лету 2021, опять же если все пойдет удачно. Хочется верить, что с задачей в такие сроки мы справимся. По крайней мере, время еще есть», - подытожил он.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, строительство красноярского метро сдвигается как минимум на год. В нынешней экономической ситуации это оказалось невозможным, так как федеральные власти перераспределили часть средств на борьбу с коронавирусом.

Фото: enisey.tv

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