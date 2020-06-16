Цифровое оборудование последнего поколения закупила и установила на Олимпиадинском ГОК золотодобывающая компания «Полюс». Аппарат КТ позволяет прямо на территории производственной площадки проводить высокоточное цифровое исследование легких пациентов, заболевших COVID-19 и назначать своевременное лечение.
«Уже при первых признаках дыхательной недостаточности необходима компьютерная томография, - пояснила руководитель мобильного отряда ФМБА Анна Сапова. - И очень важно провести исследование как можно раньше. Мазок помогает только определить наличие инфекции. Мы сможем точно определить процент поражения легких, а значит и степень тяжести состояния. И чем своевременнее сделать КТ, тем быстрее мы можем подключиться и принять правильное решение о тактике лечения».
Для оказания медицинской помощи заболевшим сотрудникам «Полюса» на территории ОГОК установлено необходимое современное медицинское оборудование, включая системы мониторинга жизненно важных функций организма, аппараты ИВЛ, цифровой рентгенологический аппарат, аппарат УЗИ. В том числе есть и оборудование для лабораторной диагностики. Но оперативно выявить тех, кто переносит коронавирус тяжело, и у кого развивается вирусная пневмония, можно с помощью компьютерной томографии.
«Особенность коронавируса такова, что в считанные часы состояние человека может поменяться с легкого на тяжелое. В таких ситуациях требуется оперативность, которую с учетом удаленности обеспечить практически невозможно. Наша компания пробрела и поставила на ОГОК современный высокотехнологичный компьютерный томограф, который позволит на ранних стадиях выявлять первые признаки образования пневмонии, и тем самым обеспечивать своевременное оказание медицинской помощи. Наша компания выражает благодарность всему медицинскому персоналу, работающему на Олимпиадинском ГОКе», - рассказал директор Олимпиадинского ГОКа Евгений Малыхин.
«Это очень хорошее цифровое оборудование последнего поколения - высокоточный 32-срезовый компьютерный томограф фирмы Siemens, - отметила рентгенолог ФСНКЦ ФМБА России Анжелика Кенц. – Аппарат четко и достоверно показывает патологические изменения в легких, и мы на самых ранних этапах можем их отследить и визуализировать».
При этом можно выполнить сканирование больших диапазонов за одну задержку дыхания с высоким пространственным разрешением.
«У нас получилось очень плодотворное сотрудничество с компанией «Полюс». Новое диагностическое оборудование - хорошее подспорье нашим медикам: и врачам, и диагностам. Не упустить время - самое важное в ситуации эпидемии. И компании удалось организовать все в кратчайшие сроки. Мы также уже получили лицензию и все разрешительные документы на работу и уже приступили к КТ-диагностике пациентов», - подчеркнула начальник технического отдела ФСНКЦ ФМБА России Татьяна Неручок.
Помимо компьютерного томографа для пациентов, проходящих лечение на территории ОГОК, компания «Полюс» закупила еще один аппарат КТ. Он предназначен для Северо-Енисейской районной больницы.
Напомним, по данным Роспотребнадзора на 15 июня коронавирус подтвержден у 1303 сотрудников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината, обследовано более 6 000 человек. Работникам с положительным результатом обеспечен карантин. К сегодняшнему дню выздоровели уже более 80% сотрудников. При этом более 200 человек со средней и тяжелой степенью заболевания проходят лечение в медицинских организациях в районах края, Красноярской клинической больнице, Федеральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России.