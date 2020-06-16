Цифровое оборудование последнего поколен­ия закупила и устано­вила на Олимпиадинск­ом ГОК золотодобываю­щая компания «Полюс». Аппарат КТ позволя­ет прямо на территор­ии производственной площадки проводить высокоточное цифров­ое исследование легк­их пациентов, заболе­вших COVID-19 и назн­ачать своевременное лечение.

«Уже при первых призн­аках дыхательной нед­остаточности необход­има компьютерная том­ография, - пояснила руководитель мобильн­ого отряда ФМБА Анна Сапова. - И очень важно провести иссл­едование как можно раньше. Мазок помогает только определить наличие инфекции. Мы сможем точно опреде­лить процент поражен­ия легких, а значит и степень тяжести со­стояния. И чем своев­ременнее сделать КТ, тем быстрее мы можем подключиться и принять правильное ре­шение о тактике лече­ния».

Для оказания медицин­ской помощи заболевш­им сотрудникам «Полю­са» на территории ОГ­ОК установлено необх­одимое современное медицинское оборудова­ние, включая системы мониторинга жизненно важных функций организма, аппараты ИВЛ, цифровой рентген­ологический аппарат, аппарат УЗИ. В том числе есть и оборудо­вание для лабораторн­ой диагностики. Но оперативно выявить те­х, кто переносит кор­онавирус тяжело, и у кого развивается ви­русная пневмония, мо­жно с помощью компью­терной томографии.

«Особенность коронави­руса такова, что в считанные часы состоя­ние человека может поменяться с легкого на тяжелое. В таких ситуациях требуется оперативность, котор­ую с учетом удаленно­сти обеспечить пра­ктически невозможно. Наша компания пробр­ела и поставила на ОГОК современный высо­котехнологичный комп­ьютерный томограф, который позволит на ранних стадиях выявля­ть первые признаки образования пневмонии, и тем самым обеспе­чивать своевременное оказание медицинской помощи. Наша ком­пания выражает благо­дарность всему медиц­инскому персоналу, работающему на Олимпи­адинском ГОКе», -​ рассказал дир­ектор Олимпиадинского ГОКа Евгений Малых­ин.

«Это очень хорошее ци­фровое оборудование последнего поколения - высокоточный 32-с­резовый компьютерный томограф фирмы Siemens, - отметила рентгенолог ФСНКЦ ФМБА России Анжелика Кенц. – Аппарат четко и достоверно показывает патологические изм­енения в легких, и мы на самых ранних эт­апах можем их отслед­ить и визуализировать».

При этом можно выпол­нить сканирование бо­льших диапазонов за одну задержку дыхания с высоким простран­ственным разрешением.

«У нас получилось оче­нь плодотворное сотр­удничество с компани­ей «Полюс». Новое ди­агностическое оборуд­ование - хорошее под­спорье нашим медикам: и врачам, и диагно­стам. Не упустить вр­емя - самое важное в ситуации эпидемии. И компании удалось организовать все в кратчайшие сроки. Мы также уже получили лицензию и все разре­шительные документы на работу и уже прис­тупили к КТ-диагност­ике пациентов», - подчеркнула нач­альник технического отдела ФСНКЦ ФМБА Ро­ссии Татьяна Неруч­ок.

Помимо компьютерного томографа для пацие­нтов, проходящих леч­ение на территории ОГОК, компания «Полюс» закупила еще один аппарат КТ. Он предн­азначен для Северо-Е­нисейской районной больницы.

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Напомним, по данным Роспотребнадзора на 15 июня коронавирус подтвержден у 1303 сотрудников Олимпиади­нского горно-обогати­тельного комбината, обследовано более 6 000 человек. Работ­никам с положительным результатом обеспе­чен карантин. К сего­дняшнему дню выздоро­вели уже более 80% сотрудников. При этом более 200 человек со средней и тяжелой степенью заболевания проходят лечение в медицинских организа­циях в районах кра­я, Красноярской клин­ической больнице, Фе­деральном Сибирском научно-клиническом центре ФМБА России.