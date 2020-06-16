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Фасады домов в центре Красноярска украшают цветами

Главная Общество
Красноярск
10:00 16 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске предприниматели, работающие в центральной части города, украшают свои торговые точки цветочными композициями. Уже оформлены фасады 62 домов.

Кашпо с цветами установлены на пр. Мира – у входов в заведения, а также на окнах, на ул. Красной Армии и ул. Брянская. Еще 400 предпринимателей подтвердили городским властям, что готовы присоединиться к преображению своих объектов в ближайшее время.

«Работу по цветочному оформлению начали даже те организации, деятельность которых сейчас приостановлена или ограничена. Кафе и рестораны, торгующие на вынос, украсили входные группы, как и в прошлом году. Некоторые предприниматели ждут полного снятия ограничений, чтобы сразу после этого оформить свои торговые точки цветами», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что масштабное оформление города живыми цветами ведется с прошлого года. Чиновники договариваются с бизнесменами, чтобы они украшали свои объекты в единой стилистике.

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