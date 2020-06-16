Прокуратура Красноярска взяла на контроль разрушение склона в Студгородке

Прокуратура Красноярска провела проверку по факту разрушения склона Афонтовской горы в Студгородке. На прошлой неделе проливные дожди размыли грунт, в результате чего парковка у дома по ул. 2-я Огородная, 22 А сползла вниз.

В надзорном ведомстве отметили, что службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края знают о разрушении склона с 2018 года. В мае 2019 года департаменту градостроительства администрации города было предписано провести обследование и мониторинг горы.

«Необходимые мероприятия начаты не были, в связи с чем в июле 2019 года прокурором города первому заместителю главы Красноярска Логинову В.А. и заместителю главы города Животову О.Н. объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона. В декабре 2019 года администрацией заключен контракт на оказание услуг по геотехническому мониторингу состояния склона в районе указанного жилого дома», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Красноярска вынесла мэру города представление с требованием оперативно устранить ЧП. В ведомстве отмечают, что власти должны обеспечить право граждан на безопасные условия проживания.

Напомним, после обрушения склона власти объявили в Студгородке ЧС и притупили к работам по его укреплению.