Роддом № 2 в Красноярске приостановил прием пациентов

Роддом № 2 в Красноярске приостанавливает прием пациентов. У одной из рожениц обнаружен коронавирус, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава. Все пациентки, которые контактировали с заболевшей, обследованы на COVID-19 и переведены в родильный дом № 1. Контактные сотрудники направлены на двухнедельный карантин и самоизоляцию.

«В настоящее время в родильном доме женщин - 47 (беременных и родильниц), новорожденных - 33. Среди пациентов и сотрудников нет имеющих респираторные проявления. Пациентки изолированы в своих палатах. В учреждении соблюдается масочный режим, проводится дополнительная дезинфекция», - сообщили в пресс-службе Минздрава.

После того, как все пациентки с малышами будут выписаны, в роддоме проведут дезинфекцию. Затем ведомство возобновит работу в обычном режиме. Ранее из-за коронавируса на карантин закрывался роддом 20-ой больницы.

Фото: Минздрав