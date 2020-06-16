Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик вылечился от коронавируса

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик приступил к работе после трехнедельной самоизоляции. У главы Минздрава был обнаружен COVID-19.

Заболевание протекало в легкой форме, Немика наблюдали амбулаторно врачи поликлиники. Курс лечения был завершен, после чего министр сдал повторный тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Теперь краевой Минздрав работает в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в связи с болезнью Бориса Немика предписание от Роспотребнадзора на обязательную самоизоляцию тогда получил вице-премьер Красноярского края Алексей Подкорытов, - он был в контакте с заболевшим.