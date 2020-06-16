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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик вылечился от коронавируса

Главная Общество
Красноярск
08:30 16 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик приступил к работе после трехнедельной самоизоляции. У главы Минздрава был обнаружен COVID-19.

Заболевание протекало в легкой форме, Немика наблюдали амбулаторно врачи поликлиники. Курс лечения был завершен, после чего министр сдал повторный тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Теперь краевой Минздрав работает в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Напомним, в связи с болезнью Бориса Немика предписание от Роспотребнадзора на обязательную самоизоляцию тогда получил вице-премьер Красноярского края Алексей Подкорытов, - он был в контакте с заболевшим.

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