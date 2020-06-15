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На севере Красноярского края началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главная Общество
Красноярск
17:43 15 Июня 2020
общество, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
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На севере Красноярского края - в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе - началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Первыми в регионе свое мнение выразят жители северных поселков - оленеводы.

Напомним, возможность проголосовать до дня голосования по решению Избирательной комиссии края получили отдельные группы участников голосования, которые находятся в значительно удаленных и труднодоступных территориях.

Членов избирательных комиссий к местам проведения голосования доставляют вертолетами. Соблюдаются все необходимые меры безопасности, участникам голосования предоставляются одноразовые маски, перчатки, проводится санитарная обработка мест для голосования. За ходом голосования следят общественные наблюдатели.

Кроме оленеводов муниципального района возможность проголосовать до официальной даты начала получили жители труднодоступных или отдаленных территорий Балахтинского, Богучанского, Енисейского, Кежемского, Туруханского районов и отдельные группы участников голосования на нескольких участках в Кежемском, Курагинском, Манском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Туруханском, Уярском районах, а также в Эвенкийском муниципальном районе.

Напомним, для большинства избирателей края голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля.

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