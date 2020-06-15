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Малый и средний бизнес в Заполярье получит поддержку от «Норникеля»

Главная Общество
Красноярск
17:39 15 Июня 2020
общество, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
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Малый и средний бизнес в Заполярье получит поддержку от «Норникеля». На семь проектов социальных предпринимателей, направленных на повышение качества жизни жителей Норильска, Заполярного и Никеля компанией выделено более 20 млн рублей. Форма помощи - беспроцентные возвратные ссуд сроком на два года.

Так, при поддержке компании в Заполярном откроется семейный центр «Аврора» для мам с маленькими детьми, а в Норильске - медиашкола «Фольга», где будут организованы диджитал-курсы как для представителей малого бизнеса и некоммерческих организаций, так и для школьников и студентов.

Заемные средства на дальнейшее развитие получат школа робототехники и программирования «Робо Арт», сосудистое отделение центра эстетической медицины «Совершенство», а также центр единоборств и фитнеса OLYMP на открытие зала детского мини-футбола и хореографической студии в Норильске. А гостевой дом в Никеле сможет со временем предоставить гостям поселка услуги не только размещения, но и питания, а также организации туристических маршрутов и отдыха в русской бане.

«Несмотря на коррективы, внесенные жизнью, предприниматели не только сохранили устойчивость бизнеса в период пандемии, но и продолжают строить планы на дальнейшее развитие», - отметил заместитель директора департамента социальной политики Игорь Сухотин.

Инвестиционной сессии предшествовало обучение на курсе «Социальное предпринимательство» и в акселераторе социальных бизнес-проектов. Это позволило предпринимателям из Норильска, Мончегорска, Заполярного и Никеля качественно изменить свой бизнес, привлечь новых клиентов, увеличить средний чек и выручку.

Развитие социального предпринимательства - один из компонентов благотворительной программы «Норникеля» под названием «Мир новых возможностей». С 2014 г. компания поддержала 25 бизнес-проектов на общую сумму 81,15 млн руб. В результате было создано более 100 новых рабочих мест. На постоянной основе функционируют клубы социальных предпринимателей в Норильске и Мончегорске.

По материалам компании «Норникель»

Фото: «Норникель»

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