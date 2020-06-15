Цифры за 15 июня: 166 красноярцев заболели коронавирусом

В Красноярском крае за сутки 166 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные за 15 июня опубликовал Роспотребнадзор.

Общее число заболевших почти достигло 6,5 тысяч (6494). Полностью здоровы после перенесенной инфекции 2205 человек (+41 за сутки). Летальных сходов - 64 с начала пандемии.

«Темп прироста за сутки – 2,5 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 292 181, из них за последние сутки - 3001», - говорится в сообщении.

Почти все случаи COVID-19 в последнее время фиксируются в Красноярске. В остальных районах ежедневно не более 10 заболевших.

Фото: Минздрав