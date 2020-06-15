Красноярцам отменяют прием в налоговых

Красноярцы жалуются на отмененные визиты в отделения налоговой. По словам горожан, им отказывают в приеме, несмотря на предварительные записи через официальный сайт. Они даже предположили, что отделения снова закрываются из-за пандемии коронавируса.

«Сегодня позвонили с инспекции ФНС по Октябрьскому району и сказали, что прием на следующий день по предварительной записи отменен. Причину не объяснили, но предложили при подаче документов воспользоваться электронной почтой или боксом на входе, как это было возможно раньше. Но нам все же удалось перезаписаться на более поздний срок», - объяснил красноярец.

В пресс-службе ФНС по Красноярскому краю рассказали, что с 15 июня инспекции по всей России начинают работать - с учетом неблагоприятной обстановки личный прием производится только по предварительной записи.

На сайте при этом указано, что записаться можно с помощью сервиса «Онлайн-запись на прием в инспекцию» или через Единый контакт-центр ФНС России по номеру телефона 8-800-222-22-22. На сайте красноярцам предлагают заполнить форму с компьютера или мобильного телефона, после чего можно будет выбрать удобное время для визита.

Также в ведомстве напомнили, что практически любую услугу сегодня они оказывают онлайн.