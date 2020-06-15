15 июня
Красноярск
погода +19 °C
69.12
 
€ 78.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Безработным красноярцам помогут побороть тревожность онлайн

Главная Общество
Красноярск
13:50 15 Июня 2020
общество, красноярск, безработица
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Агентство труда и занятости Красноярского края рассказало о новой онлайн-услуге по психологической поддержке безработных граждан. Специалисты помогут горожанам, потерявшим работу во время пандемии коронавируса, справиться с проблемами и побороть чувство тревоги. 

Так, для получения психологической помощи нужно выполнить несколько простых шагов: зарегистрироваться на портале агентства и подать заявление через личный кабинет

«После с соискателем связываются специалисты центра занятости и предлагают получение услуги в удобном формате с помощью сервисных платформ: Zoom, Skype, WhatsApp, Viber и других», - рассказали а агентстве. 

Безработным красноярцам предлагают отработать приемы и техники саморегуляции, снижения состояния тревожности и напряженности. Вместе с психологами горожане будут выполнять упражнения, направленные на «повышение навыков эффективного общения и самопрезентации». 

Услуга является бесплатной - консультации проходят в группах и индивидуально. 

Отметим, что в этом году более 3 тысяч жителей края получили услугу по психологической поддержке. Эксперты уверены, что благодаря удобному формату тренинги станут еще более популярными. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские трассы оснащают светоотражателями нового типа

Красноярские трассы оснащают светоотражателями нового типа

15 Июня 2020 г.
В ближайшее время такие появятся на дороге в Железногорск
Новости Красноярска: Вода ушла из всех затопленных дождевыми паводками домов в крае

Вода ушла из всех затопленных дождевыми паводками домов в крае

15 Июня 2020 г.
Ситуация стабилизировалась
Новости Красноярска: «Победа» возобновила рейсы в Красноярск

«Победа» возобновила рейсы в Красноярск

15 Июня 2020 г.
В аэропорту приземлился самолет в маске
Новости Красноярска: Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС

Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС

15 Июня 2020 г.
Богучанская ГЭС ежегодно оказывает финансовую и организационную помощь
Новости Красноярска: Два района Красноярска останутся без горячей воды

Два района Красноярска останутся без горячей воды

15 Июня 2020 г.
Испытания на теплосетях продлятся до 23 июня
Новости Красноярска: Во дворах Советского района устанавливают тренажеры и новые детские площадки

Во дворах Советского района устанавливают тренажеры и новые детские площадки

15 Июня 2020 г.
Будут отремонтированы 10 дворов
Новости компаний
11/06
Лето с пользой: языковые курсы в СФУ
11/06
Жители Красноярска достигают финансовой независимости в 25 лет
11/06
СФУ закрепился в глобальном рейтинге Nature Index Ranking
11/06
На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников
11/06
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
11/06
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске повысятся тарифы на электричество с 1 июля

В Красноярске повысятся тарифы на электричество с 1 июля

11 Июня 2020 г.
Квитанции с новыми суммами придут жителям в августе
Новости Красноярска: Трехдневные выходные в Красноярске будут жаркими

Трехдневные выходные в Красноярске будут жаркими

11 Июня 2020 г.
Воздух прогреется до +27 градусов
Новости Красноярска: На Красноярск надвигается непогода

На Красноярск надвигается непогода

13 Июня 2020 г.
Ожидаются грозы, сильный ветер и дожди
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19