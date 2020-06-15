Безработным красноярцам помогут побороть тревожность онлайн

Агентство труда и занятости Красноярского края рассказало о новой онлайн-услуге по психологической поддержке безработных граждан. Специалисты помогут горожанам, потерявшим работу во время пандемии коронавируса, справиться с проблемами и побороть чувство тревоги.

Так, для получения психологической помощи нужно выполнить несколько простых шагов: зарегистрироваться на портале агентства и подать заявление через личный кабинет.

«После с соискателем связываются специалисты центра занятости и предлагают получение услуги в удобном формате с помощью сервисных платформ: Zoom, Skype, WhatsApp, Viber и других», - рассказали а агентстве.

Безработным красноярцам предлагают отработать приемы и техники саморегуляции, снижения состояния тревожности и напряженности. Вместе с психологами горожане будут выполнять упражнения, направленные на «повышение навыков эффективного общения и самопрезентации».

Услуга является бесплатной - консультации проходят в группах и индивидуально.

Отметим, что в этом году более 3 тысяч жителей края получили услугу по психологической поддержке. Эксперты уверены, что благодаря удобному формату тренинги станут еще более популярными.