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Красноярские трассы оснащают светоотражателями нового типа

Главная Общество
Красноярск
13:07 15 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Ограждения на красноярских трассах оснащают современными композитными светоотражающими элементами - обновленные барьеры установлены на трассах в Емельяновском районе, рассказали в КрУДоре.

Так, светоотражатели появились на втором километре дороги Обход Красноярска и на 11-м км автодороги Красноярск – Енисейск. По словам специалистов, элементы являются более крепкими - они дольше сохраняют эстетический вид. Но главное их предназначение - обеспечение безопасности водителей. Композитные катафоты позволяют лучше ориентироваться в темноте и четко понимать габариты барьеров. 

Элементы нового типа обещают установить на трассе между Красноярском  Железногорском, где часто происходят аварии. 

«В дальнейшем, чтобы оценить целесообразность использования, проведем мониторинг их состояния, оценим устойчивость катафот к внешним факторам и механическому воздействию», - отметил заместитель руководителя КГКУ «КрУДор» Виктор Сабинин. 

Напомним, с 22 июня по 15 августа дорожники полностью закроют Обход Красноярска в Емельяновском районе - это позволит в короткие сроки завершить работы на участке. Альтернативные объезды возможны через «Глубокий обход Красноярска», ул. Караульная, ул. Партизана Железняка и ул. Шахтеров». 

Фото: КрУДор

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