Вода ушла из всех затопленных дождевыми паводками домов в крае

Спасатели рассказали о паводковой ситуации в нескольких районах Красноярского края, где с 7 июня шли сильные дожди. Жители постепенно возвращаются в свои дома. Вода до сих пор держится только на 23 участках в селах Ермаковское и Жеблахты.

«Жители населенных пунктов Манского, Партизанского, Ермаковского, Ирбейского, Саянского, Курагинского и Шушенского районов возвращаются к привычной жизни», - рассказали в ведомстве.

На реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, Мана, разлившихся от дождей, также стабилизируется уровень воды. Однако синоптики на этой неделе прогнозируют осадки, что может привести к новой волне. Отменять режим ЧС в правительстве пока торопятся.

Напомним, всего из-за паводков затопленными оказались 270 участков и 116 домов в семи районах региона - под водой оказались 14 населенных пунктов. Ливни размыли дороги, разрушили мосты, а также затруднили железнодорожное сообщение в трех муниципалитетах.

Как сообщали Sibnovosti.ru, пострадавшим от паводков жителям края выплатят компенсации. Кроме того, каждое домохозяйство с частичной или полной утратой имущества получит от 20 до 50 тысяч рублей.