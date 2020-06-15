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Проектная деятельность кодинских школьников получила поддержку Богучанской ГЭС

Главная Общество
Красноярск
09:28 15 Июня 2020
поддержка, гэс, энергетика, школьники, проекты
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Учащиеся Центра дополнительного образования детей города Кодинска, включая учеников профильного Энергокласса РусГидро, в 2019-2020 годах принимали активное участие в проектной деятельности, направленной на подготовку молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. ПАО «Богучанская ГЭС» ежегодно оказывает финансовую и организационную помощь в ходе образовательного процесса, оснащении учебных классов, проведении учебных занятий, конкурсов технического творчества и других мероприятий.

«В 2020 году состоялся очередной, уже седьмой, выпуск кодинского Энергокласса. Ребята, которые учились три года, участвовали во многих наших проектах – и образовательных, и экологических. Желаю всем успешного поступления в вузы. Поздравляю участников конкурса, получивших путевки на #ВолнуБудущего: это большое достижение, за которым будут новые интересные проекты, новые знакомства и, надеюсь, выбор профессии в энергетике. Нам всегда нужны специалисты, способные смотреть в будущее и мыслить нестандартно», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

По итогам всероссийского конкурса «Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант» восемь учеников ЦДОД в составе двух команд получили путевки во «Всероссийский детский центр «Океан» и возможность принять участие в смене #ВолнаБудущего.

«В 2019–2020 учебном году 18 наших учеников в составе пяти команд участвовали в  Школьной лиге Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» - это международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников и студентов. Следующим этапом работы над проектами стало участие во всероссийском конкурсе на обучение по тематической программе «Кампус молодежных инноваций «ЮниКвант» во всероссийских центрах «Океан» и «Смена». Конкурс и дальнейшая работа посвящены передовым направлениям науки: биология и биотехнология, химия и нанотехнология, почвоведение и экология, агротехнология и сообщества, биофизика и биофотоника, нейротехнология и нейробиология», - рассказала исполняющая обязанности директора ЦДОД Светлана Хлестунова.

Школьники, принимавшие участие в проектах, могли выбрать задачу по одной из предложенных организаторами тем: опреснение морской воды, фотокатализ, технология получения гуматов из биологического сырья. Работая над проектами, учащиеся ЦДОД могли принять участие в разработке и создании «умных устройств», взаимодействующих с окружающими предметами. Общей задачей смены было и развитие soft-компетенций в рамках постановки задач, исследования, управления проектом и работы в команде. Ученики ЦДОД разработали собственные проекты по опреснению морской воды, исследовали возможности строительных материалов на основе слоистых и скрученных волокон (так называемые «структуры Булигана»), анализировали работу микробного топливного элемента, строили «умный дом», исследовали возможности разведения и применения зеленой водоросли хлореллы.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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