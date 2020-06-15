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«Победа» возобновила рейсы в Красноярск

Главная Общество
Красноярск
09:35 15 Июня 2020
общество, красноярск, авиакомпания
Автор: Sibnovosti.ru
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После перерыва в два месяца авиакомпания «Победа» возобновила рейсы в Красноярск. Накануне в аэропорту краевого центра приземлился самолет Boeing-737 из Москвы «в защитной маске».

Главный «аксессуар» 2020 года изображен на носовой части лайнера. Борт также украшают надписи «Спасибо героям в белых халатах» и «Спасибо врачам». Первым рейсом «Победы» после перерыва в Красноярск из Внуково прилетел 191 человек.

Авиакомпания «Победа» из Красноярска будет выполнять рейсы в Москву, а также в Сочи и Анапу по четыре раза в неделю.

Напомним, в марте авиаперевозчик приостанавливал полеты по всем направлениям из-за распространения коронавируса.

Фото: авиакомпания «Победа»

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