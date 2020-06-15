15 июня
Красноярск
погода +16 °C
69.12
 
€ 78.52
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Два района Красноярска останутся без горячей воды

Главная Общество
Красноярск
09:10 15 Июня 2020
общество, красноярск, вода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцев предупредили об отключении горячей воды в двух районах города. С понедельника, 15 июня, без нее остается весь Советский район, за исключением микрорайона Солнечный, а также микрорайона Покровский в Центральном районе.

Теплоэнергетики останавливают для профилактических работ ТЭЦ-3. Максимально испытания продлятся до 23 июня, однако коммунальщики при возможности вернут горячую воду в квартиры красноярцев раньше.

При этом отключать водоснабжение в краевой больнице, где лечат пациентов с коронавирусом, не будут. В связи с этим воду оставят и в домах, которые расположены рядом с медучреждением.

С 1 июля отключения запланированы в Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах, а также на ул. Белинского в центральной части города. Подачу воды возобновят 10 июля.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Во дворах Советского района устанавливают тренажеры и новые детские площадки

Во дворах Советского района устанавливают тренажеры и новые детские площадки

15 Июня 2020 г.
Будут отремонтированы 10 дворов
Новости Красноярска: Синоптики обещают красноярцам неделю дождей

Синоптики обещают красноярцам неделю дождей

15 Июня 2020 г.
Только к четвергу в город вернется жара
Новости Красноярска: У 169 жителей края за сутки выявили коронавирус

У 169 жителей края за сутки выявили коронавирус

13 Июня 2020 г.
Число зараженный достигло 6328
Новости Красноярска: Частный зоопарк в Красноярске объявил о крайне бедственном положении

Частный зоопарк в Красноярске объявил о крайне бедственном положении

13 Июня 2020 г.
У владельцев накопились большие долги
Новости Красноярска: На Красноярск надвигается непогода

На Красноярск надвигается непогода

13 Июня 2020 г.
Ожидаются грозы, сильный ветер и дожди
Новости Красноярска: В Минусинске благоустроят два сквера

В Минусинске благоустроят два сквера

12 Июня 2020 г.
ООО «Красдорстрой-7» приступило к работам в Сквере Колмакова и Сквере энергетиков
Новости компаний
11/06
Лето с пользой: языковые курсы в СФУ
11/06
Жители Красноярска достигают финансовой независимости в 25 лет
11/06
СФУ закрепился в глобальном рейтинге Nature Index Ranking
11/06
На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников
11/06
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
11/06
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске повысятся тарифы на электричество с 1 июля

В Красноярске повысятся тарифы на электричество с 1 июля

11 Июня 2020 г.
Квитанции с новыми суммами придут жителям в августе
Новости Красноярска: Трехдневные выходные в Красноярске будут жаркими

Трехдневные выходные в Красноярске будут жаркими

11 Июня 2020 г.
Воздух прогреется до +27 градусов
Новости Красноярска: Власти ввели режим ЧС из-за оползня в Студгородке

Власти ввели режим ЧС из-за оползня в Студгородке

10 Июня 2020 г.
Работы по его укреплению уже начались
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19