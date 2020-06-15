Два района Красноярска останутся без горячей воды

Красноярцев предупредили об отключении горячей воды в двух районах города. С понедельника, 15 июня, без нее остается весь Советский район, за исключением микрорайона Солнечный, а также микрорайона Покровский в Центральном районе.

Теплоэнергетики останавливают для профилактических работ ТЭЦ-3. Максимально испытания продлятся до 23 июня, однако коммунальщики при возможности вернут горячую воду в квартиры красноярцев раньше.

При этом отключать водоснабжение в краевой больнице, где лечат пациентов с коронавирусом, не будут. В связи с этим воду оставят и в домах, которые расположены рядом с медучреждением.

С 1 июля отключения запланированы в Свердловском, Центральном, Железнодорожном и Октябрьском районах, а также на ул. Белинского в центральной части города. Подачу воды возобновят 10 июля.