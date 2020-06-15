Во дворах Советского района устанавливают тренажеры и новые детские площадки

Подрядчики приступили к ремонту дворов в Советском районе Красноярска. В этом сезоне в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» там будут благоустроены 10 дворов.

Строители заасфальтируют территории, оборудуют новые детские площадки, а также установят скамейки и урны. В трех дворах района на ул. Аэровокзальная, 2Ж, 2Е и ул. 40 лет Победы, 4 работы уже начались. Там подрядчики устанавливают уличные тренажеры и новые детские площадки с качелями и песочницами. Особое внимание будет уделено безопасности объектов для детей.

«Двор на улице 40 лет Победы, 4 – один из самых больших в микрорайоне Солнечном. Здесь уже обустроили детскую и спортивную зоны, а также места отдыха. На площадке установили игровой комплекс и спортивные тренажеры», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что дворы в Красноярске ремонтируют на условиях софинансирования. Жители должны внести не менее 2% от стоимости проекта. Если они хотят установить детскую или спортивную площадку, необходимо внести не менее 20%.