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Синоптики обещают красноярцам неделю дождей

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Красноярск
08:30 15 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Предстоящая неделя в Красноярске будет дождливой. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 15 июня, в городе будет облачно, возможны незначительные осадки. Ветер северо-западного направления усилится до 13 м/с. Воздух днем прогреется до +18…+20°С.

В центральных и южных районах Красноярского края местами возможны сильные и очень сильные дожди, грозы, град, шквалистые усиления ветра местами до 25 м/с. 

«15-16 июня на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, Мана и их притоках возможен резкий подъем уровней воды», - предупредили в метеоцентре.

В ночь на вторник, 16 июня, в Красноярске температура опустится до +10°С, в светлое время суток термометры покажут +17°С, осадки сохранятся.

В среду, 17 июня, ночью также будет прохладно, а днем воздух прогреется до +21°С, дождь.

Четверг, 18 июня, станет самым жарким днем недели – столбики термометров поднимутся до отметки +27 °С. С пятницы похолодает до +20…+23°С, дождливая погода сохранится до конца недели.

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