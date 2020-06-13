У 169 жителей края за сутки выявили коронавирус

В Красноярском крае на 13 июня подтвердили еще 169 случаев заражений коронавирусом. Общее число инфицированный с начала пандемии составило 6328. Данные обновили в оперативном штабе.

За сутки 35 человек вылечились от COVID-19 (всего 2164). Погибших со вчерашнего дня 64.

«Темп прироста за сутки – 2,7 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 286 338, из них за последние сутки - 8247», - говорится в сообщении.

Больше всего случаев ежедневно фиксируют в Красноярске - на 13 июля 127.

Напомним, в Красноярском крае до 12 июля продлен режим самоизоляции. Запрещено работать кафе, спортклубам, кинотеатрам и ТЦ.

Фото: vk.com/shtabkrskstate