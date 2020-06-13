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У 169 жителей края за сутки выявили коронавирус

Главная Общество
Красноярск
16:45 13 Июня 2020
общество, красноярск, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае на 13 июня подтвердили еще 169 случаев заражений коронавирусом. Общее число инфицированный с начала пандемии составило 6328. Данные обновили в оперативном штабе. 

За сутки 35 человек вылечились от COVID-19 (всего 2164). Погибших со вчерашнего дня 64. 

«Темп прироста за сутки – 2,7 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 286 338, из них за последние сутки - 8247», - говорится в сообщении. 

Больше всего случаев ежедневно фиксируют в Красноярске - на 13 июля 127.  

Напомним, в Красноярском крае до 12 июля продлен режим самоизоляции. Запрещено работать кафе, спортклубам, кинотеатрам и ТЦ. 

Фото: vk.com/shtabkrskstate

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