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Частный зоопарк в Красноярске объявил о крайне бедственном положении

Главная Общество
Красноярск
14:11 13 Июня 2020
общество, красноярск, зоопарк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Частный зоопарк «Страна Енотия», расположенный в одном из торговых центров Красноярска, объявил в своем аккаунте в социальных сетях о крайне бедственном положении. У владельцев за время карантина накопились большие долги за аренду и ветеринарные услуги, средств едва хватает на корм животным. 

По словам руководства, зоопарк держится только за счет помощи красноярцев. Они покупают билеты, по которым после отмены режима самоизоляции горожане смогут посетить «уголок природы». Но и те стали продаваться реже. 

«Ситуация бедственная. Мы не оплачиваем аренду и коммунальные услуги. Мы не платим налоги и зарплаты. Все средства, которые удается привлекать, идут исключительно на обеспечение питомцев всем необходимым. Мы не знаем, как долго наш арендодатель будет позволять нам занимать площади в долг. Ресурсы заканчиваются. Силы на исходе, мы кричим о помощи», - рассказал владелец. 

Затраты зоопарка ежемесячно составляют около 650 тысяч рублей - сейчас таких денег из-за отсутствия посетителей нет. 

Зоопарк просит оказать финансовую поддержку как отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса, а также разрешить проводить экскурсии с соблюдением всех санитарных мер. 

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