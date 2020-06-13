На Красноярск надвигается непогода

Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают жителей края об ухудшении погоды.

Так, уже в субботу, 13 июня, вечером в Красноярске прогнозируют грозу. 14 июня погода также не порадует горожан. Несмотря на 30-градусную жару, ожидается сильный ветер и град.

« 14 июня в центральных районах и днем в южных районах Красноярского края местами ожидаются грозы, усиление шквалистого ветра при грозах до 15-20 м/с, возможен град. Днем будет до +26...+31 градусов», - говорится в сообщении метеорологов.

На реках в Красноярском крае идет медленный спад уровней воды. Это говорит о том, что паводковая ситуация стабилизируется.

На севере региона завтра пройдут сильные дожди.