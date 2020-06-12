В Минусинске благоустроят два сквера

В Минусинске началось благоустройство городских территорий. Здесь появятся два новых общественных пространства: Сквер энергетиков по ул. Профсоюзов и Сквер Колмакова в районе ул. Тимирязева.

В Сквере Колмакова возле здания детской поликлиники предусмотрены ограждения, парковка, скамейки и зоны отдыха с теневыми навесами. Здесь высадят сосны, пирамидальные тополя, рябины и декоративные кустарники. В Сквере энергетиков планируется разместить игровую и спортивную площадки, корт для игры в бадминтон, парковую мебель, малые архитектурные формы.

По данным официального сайта самоуправления Минусинска, подрядчиком благоустройства выступает красноярское ООО «Красдорстрой-7». Сумма контракта составляет 22,3 млн руб. (16,8 млн руб. на Сквера Колмакова, 5,4 млн руб. – на Сквер энергетиков).

Фото: официальный сайт самоуправления Минусинска