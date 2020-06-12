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Десятки красноярцев добрались домой из Таиланда

Главная Общество
Красноярск
14:08 12 Июня 2020
аэропорт, рейсы, таиланд
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в красноярский аэропорт прибыли сибиряки, оказавшиеся в разгар эпидемии в Таиланде. В Россию их доставил транзитный рейс через Москву.

Всего в Красноярск прилетел 61 пассажир.

«Все пассажиры прошли тепловизионный контроль с использованием переносных тепловизоров», - отмечает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В числе прибывших 41 житель края. Еще 20 человек - жители Алтайского и Забайкальского краев, Амурской и Новосибирской областей. Они направлены в обсерватор на 14 суток.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, сегодня к середине дня в крае зарегистрировано 6 159 случаев заболевания COVID-19. В том числе, 178 за последние сутки.

Фото: сайт международного аэропорта Красноярск

 

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