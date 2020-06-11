Лето с пользой: языковые курсы в СФУ

Лето – не повод сидеть без дела. Самое время начать учить новый иностранный язык или вспомнить тот, который когда-то начинал учить, но забросил. Мы собрали лучшие летние курсы по иностранным языкам в СФУ, которые можно освоить онлайн. Интенсивный формат поможет погрузиться в языковую среду в короткие сроки, а онлайн-формат делает этот процесс еще доступнее: теперь не нужно ездить в кампус СФУ с других концов города, а еще у вас есть возможность учить языки, даже если вы находитесь в другом городе.

- Испанский, португальский и итальянский языки

Центр испанского языка СФУ приглашает всех желающих на онлайн-курсы испанского, итальянского и португальского языков. На интенсив по испанскому набираются группы всех уровней от А1 (начинающий) до В2 (продвинутый), а также группа школьников. По итальянскому языку ведется набор в продолжающую группу, а по португальскому – в начинающую.

Все преподаватели имеют лингвистическое образование и регулярно стажируются в Испании – вы всегда в руках профессионалов. Занятия у начинающих групп ведут квалифицированные преподаватели из России, у продолжающих групп – носители языка.

Стоимость одного занятия – всего 300 рублей за 1,5 часа. Это одна из самых низких цен на языковые курсы в городе Красноярске. При этом качество предлагаемого образования – неизменно высокое. В конце обучения вы получите сертификат установленного университетом образца.

Чтобы записаться или узнать подробности, звоните по телефону 206-26-47.

- Корейский язык

Центр Кореи СФУ приглашает всех желающих провести время с пользой и записаться на летние образовательные программы «Интенсивный курс корейского языка для начинающих» и «Разговорный курс корейского языка».

Интенсивный курс корейского языка дает возможность за короткий срок получить большой объем знаний. А также усовершенствовать свои навыки устной речи. Занятия будут проходить онлайн. Их ведет носитель языка, что дает уникальную возможность полностью погрузиться в языковую среду.

Не важно, какого вы возраста и какой у вас уровень владения языком. Вы всегда сможете присоединиться к группе, в которой вам будет комфортно.

Стоимость курса (20 занятий по 90 мин.) 6 тысяч рублей. По окончании курса выдаются сертификаты.

Записаться на курсы и задать все интересующие вопросы можно по телефону +7-983-169-50-09 или в группе ВКонтакте https://vk.com/korea_sfu.

- Японский язык

Летние курсы японского языка в Японском центре СФУ – это интенсивные занятия, направленные на развитие навыков общения.

Если вы уже учите японский язык, то летние курсы – это возможность «разговориться». Занятия направлены на расширение активного словарного запаса, изучение просторечных форм и аудирование. В Японском центре предупреждают, что вы должны быть готовы много говорить и ломать языковые барьеры.

Если вы хотите начать учить японский язык, то летние курсы помогут вам и в этом. За время летнего интенсива вы изучите две азбуки японского языка, начнете практиковать базовые лексические конструкции и потренируетесь в общении с носителем языка.

Стоимость одного занятия всего 500 рублей, что ниже средней цены по городу. Часть занятий ведет носитель языка.

Отправляйте анкету для записи на летние курсы японского языка на почту krasjcc@gmail.com или в сообщения сообщества ВКонтакте https://vk.com/krasjcc

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ