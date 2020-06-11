11 июня
Красноярск
погода +18 °C
68.62
 
€ 77.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

«Плюс 190» - новые данные о коронавирусе в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
14:39 11 Июня 2020
общество, красноярск, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае за сутки 190 заболевших коронавирусом - это данные за 11 июня. Общее число инфицированных приближается к 6000 (сейчас 5981). 

В регионе стало больше умерших - всего 59 пациентов (+6 за сутки). 98 человек вылечились. 

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 208,1. Темп прироста за сутки – 3,3 %», - рассказали в Роспотребнадзоре. 

Напомним, режим самоизоляции в Красноярском крае по распоряжению губернатора продлен до 12 июля. По-прежнему запрещено работать кафе, кинотеатрам, спортивным залам и торговым центрам. 

 

«Плюс 190» - новые данные о коронавирусе в Красноярском крае

Фото: Минздрав

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае выздоровело больше трети людей с коронавирусом

В Красноярском крае выздоровело больше трети людей с коронавирусом

11 Июня 2020 г.
В регионе по-прежнему ежедневно более сотни инфицированных
Новости Красноярска: Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля

11 Июня 2020 г.
В регионе ежедневно более сотни зараженных
Новости Красноярска: Красноярск и Омск свяжут прямыми рейсами

Красноярск и Омск свяжут прямыми рейсами

11 Июня 2020 г.
Полетная программа стартует 6 июля
Новости Красноярска: Вывозить мусор на полигоны с левобережья Красноярска будут через электронные талоны

Вывозить мусор на полигоны с левобережья Красноярска будут через электронные талоны

11 Июня 2020 г.
Это позволит вести учет объемов ТКО
Новости Красноярска: Завтра в Красноярске начнут ремонтировать мост через Бугач

Завтра в Красноярске начнут ремонтировать мост через Бугач

11 Июня 2020 г.
Работы продлятся до конца октября
Новости Красноярска: Заявление РУСАЛа в связи с аварией на Красноярской железной дороге

Заявление РУСАЛа в связи с аварией на Красноярской железной дороге

11 Июня 2020 г.
7 июня произошло разрушение насыпи на участке Ачинск-2 – Назарово
Новости компаний
11/06
Жители Красноярска достигают финансовой независимости в 25 лет
11/06
СФУ закрепился в глобальном рейтинге Nature Index Ranking
11/06
На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников
11/06
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
11/06
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

Парковка рядом с высотками в Студгородке начала сползать в обрыв

9 Июня 2020 г.
Дом находится на склоне
Новости Красноярска: Синоптики прогнозируют вторую волну паводков в Красноярском крае

Синоптики прогнозируют вторую волну паводков в Красноярском крае

10 Июня 2020 г.
Осадки не прекратятся
Новости Красноярска: Раскуплены почти все «недорогие» билеты на первый круиз по Енисею

Раскуплены почти все «недорогие» билеты на первый круиз по Енисею

11 Июня 2020 г.
Туристы отправятся в путь на теплоходе «Максим Горький»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19