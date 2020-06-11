«Плюс 190» - новые данные о коронавирусе в Красноярском крае

В Красноярском крае за сутки 190 заболевших коронавирусом - это данные за 11 июня. Общее число инфицированных приближается к 6000 (сейчас 5981).

В регионе стало больше умерших - всего 59 пациентов (+6 за сутки). 98 человек вылечились.

«Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 208,1. Темп прироста за сутки – 3,3 %», - рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, режим самоизоляции в Красноярском крае по распоряжению губернатора продлен до 12 июля. По-прежнему запрещено работать кафе, кинотеатрам, спортивным залам и торговым центрам.

Фото: Минздрав