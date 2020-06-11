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Жители Красноярска достигают финансовой независимости в 25 лет

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Красноярск
14:02 11 Июня 2020
исследования, финансы, деньги, независимость
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители Красноярска, по их мнению, становятся финансово независимыми к 25 годам. На оценку возраста финансовой независимости больше всего влияют два фактора — возраст россиян и уровень их благосостояния, выяснила компания «Сбербанк страхование жизни» в ходе исследования, проведенного накануне Дня России (Дня независимости) в 37 городах страны с населением более 500 тысяч человек.

В ходе опроса респондентов просили ответить на вопрос: «с какого возраста, по вашему мнению, люди в нашей стране как правило становятся финансово независимыми?» По данным исследования, чем меньше возраст респондентов, тем оптимистичнее оценка. Так, люди до 30 лет полагают, что материальная независимость наступает в 22 года. По версии 30-40-летних это происходит в 24 года, 40-50-летних — в 26 лет, а людей старше 60 — в 27 лет.

Если говорить об уровне благосостояния, самую «раннюю» оценку — 23 года — дают наиболее состоятельные россияне, которые считают, что их дохода достаточно, чтобы купить квартиру или новый дом. В группе россиян, доходы которых позволяют купить автомобиль, но не квартиру, этот возраст составляет 28 лет, а у тех, чьи доходы позволяют купить крупную бытовую технику, но не машину, — 26 лет.

Согласно опросу, раньше всего материальную свободу обретают жители Хабаровска (24,9 года), позже всего — Ростова-на-Дону (27,5 года). Жители Красноярска, по их собственной оценке, достигают финансовой независимости к 25 годам. Это чуть раньше, чем в среднем по стране (26 лет).

Опрос также показал, что 54% родителей, имеющих взрослых детей, время от времени помогают им материально даже после того, как дети начали самостоятельно себя обеспечивать. 62% респондентов сообщили, что сами оказывают помощь родителям и пожилым родственникам.

  Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Жители Красноярска, по их собственной оценке, уже к 25 годам становятся независимыми в финансовом плане. Но в то же время, как показало исследование, материальная поддержка время от времени требуется и молодым людям, и старшему поколению — доля родителей из Красноярска, помогающих своим взрослым детям, составляет 45%, в то время как помощь родителям оказывают 66% респондентов из этого города. Это говорит о том, что иметь финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных расходов необходимо иметь всегда. Отличным инструментов для формирования капитала является накопительное страхование жизни. Эта долгосрочная программа позволяет не только накопить резерв, но и обеспечивает страховой защитой жизнь и здоровье клиента на случай неблагоприятных событий на весь период действия договора. Оформить договор страхования можно в любом отделении Сбербанка в Красноярске».

Исследование проводилось в мае 2020 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.

По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

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