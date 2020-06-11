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В Красноярском крае выздоровело больше трети людей с коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
13:59 11 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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34% красноярцев с подтвержденным COVID-19 вылечились после перенесенной инфекции. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в СФО. 

В статистику аналитиков попали только те пациенты, которые уже выписались из больниц или завершили лечение на дому. 

«В Красноярском крае доля людей, перенесших коронавирус и выздоровевших, составляет 34% (1970 человек). Наименьшее число выздоровевших от общего числа подтвержденных диагнозов в Сибири пока в Республике Тыва, где показатель составляет 19% (359 человек). Самая большая доля выздоровевших среди регионов СФО в Республике Хакасия — 71% (851 человек)», - объяснили в центре. 

По Сибири показатели примерно равны динамике Красноярского края. 39% пациентов выздоровели после COVID-19 - это 8 878 человек. 

Напомним, в крае до 12 июля продлен режим самоизоляции. В регионе ежедневно фиксируется более 100 новых случаев заражения. 

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