В Красноярском крае выздоровело больше трети людей с коронавирусом

34% красноярцев с подтвержденным COVID-19 вылечились после перенесенной инфекции. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом в СФО.

В статистику аналитиков попали только те пациенты, которые уже выписались из больниц или завершили лечение на дому.

«В Красноярском крае доля людей, перенесших коронавирус и выздоровевших, составляет 34% (1970 человек). Наименьшее число выздоровевших от общего числа подтвержденных диагнозов в Сибири пока в Республике Тыва, где показатель составляет 19% (359 человек). Самая большая доля выздоровевших среди регионов СФО в Республике Хакасия — 71% (851 человек)», - объяснили в центре.

По Сибири показатели примерно равны динамике Красноярского края. 39% пациентов выздоровели после COVID-19 - это 8 878 человек.

Напомним, в крае до 12 июля продлен режим самоизоляции. В регионе ежедневно фиксируется более 100 новых случаев заражения.