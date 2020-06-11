Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 12 июля. Такое решение было принято властями по результатам докладов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Официальный приказ будет опубликован на сайте правительства позже.

Таким образом, ограничительные меры из-за коронавируса в регионе сохранятся еще на месяц - пока нельзя работать кафе, торговым центрам и спортивным залам. Также в регионе не отменяется масочный режим, а в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию.

Напомним, в Красноярском крае ежедневно выявляют более 100 зараженных.