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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до середины июля

Главная Общество
Красноярск
13:21 11 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен до 12 июля. Такое решение было принято властями по результатам докладов министерства здравоохранения и Роспотребнадзора. Официальный приказ будет опубликован на сайте правительства позже. 

Таким образом, ограничительные меры из-за коронавируса в регионе сохранятся еще на месяц - пока нельзя работать кафе, торговым центрам и спортивным залам. Также в регионе не отменяется масочный режим, а в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию. 

Напомним, в Красноярском крае ежедневно выявляют более 100 зараженных. 

 

 

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