Красноярск и Омск свяжут прямыми рейсами

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» объявила об открытии прямых рейсов из Красноярска в Омск и обратно. Об этом сообщают gornovosti.ru.

Так, полетная программа стартует 6 июля и продлится до 14 сентября. Красноярцы смогут улететь в Омск на самолетах Bombardier CRJ200 вместимостью 50 пассажиров.

Отметим, что расписание полетов уже составлено. Самолеты будут вылетать из Красноярска по понедельникам. Время в пути - 2 часа 20 минут. Стоимость билетов в начинается от 9438 рублей.

В прошлом году прямые перелеты в Омск дважды в неделю предлагала компания NordStar. Однако сегодня при покупке билетов на сайте перевозчика это направление отсутствует. Также от рейса Красноярск-Омск несколько лет назад отказалась авиакомпания «КрасАвиа». Закрытие рейсов объяснили тем, что они не попали в список субсидируемых.

После открытия хаба в Красноярске «Аэрофлот» планирует запустить вылеты в Омск. Это произойдет не раньше 2021 года.