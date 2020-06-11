Завтра в Красноярске начнут ремонтировать мост через Бугач

В пятницу, 12 июня, в Красноярске начинаются ремонтные работы на переправе через реку Бугач. Уже с завтрашнего дня проезд по мосту будет ограничен для транспорта, предупредили в мэрии.

Так, ограничения вводятся на долгий период - с 9:00 12 июня и до 20:00 15 ноября. Дорожники будут поочередно перекрывать полосы на переправе. Водителей просят обращать внимание на знаки.

Напомним, мост через реку Бугач расположен в районе зданий № 167 и № 98 ст. 7 по ул. Калинина. Переправу ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчиком объекта стало муниципальное предприятие «САТП». Рабочие приведут в порядок не только проезжую часть, но и все элементы мостовой конструкции.

«На мосту восстановят несущую способность балок пролетных строений и опор, отремонтируют подферменные тумбочки, заменят опорные части, сборные переходные плиты и все элементы деформационных швов, восстановят антикоррозийное покрытие металлических элементов пролетных строений и опор», - объяснили план работ в мэрии.

Кроме того, планируется отремонтировать перила и барьеры, а также сделать на переправе систему водоотведения.

Работы необходимо выполнить до конца октября.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf