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На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников

Главная Общество
Красноярск
11:01 11 Июня 2020
сады, экология, предприятие, активисты, энергетика
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На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании появился собственный ботанический сад. На территории станции за проходной в течение нескольких лет сотрудники высаживали деревья и кустарники, а сегодня парковая зона дополнилась редкими для Красноярска яблонями – сибирской сакурой и роялти. Деревья высажены с участием активистов «Зеленой дружины СГК».

Ранее в зелёной зоне ТЭЦ-1 появились таблички с названиями растений на русском и латинском языках, как в ботаническом саду.

На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников

«Сейчас на ТЭЦ-1 идет экологическая модернизация, которая связана с техническим перевооружением станции, но я считаю, что предприятие должно продолжать развиваться не только в техническом плане, но и в эстетическом. До пандемии к нам на экскурсии приходило несколько сотен красноярцев в год. И экскурсанты вернутся после снятия режима самоизоляции. Моя идея была в том, чтобы к площадке, где идёт строительство, наши гости шли по парку из местных растений, поэтому высадки не последние. Может, кому-то покажется, что станция – это технический объект и здесь такое неуместно, но для нас станция не просто место работы, мы гордимся ТЭЦ-1 и хотим показать ее в лучшем виде нашим гостям», - рассказал директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин.

В сквере на станции растут 15 видов деревьев и кустарников, среди них дуб черешчатый, кедр Сибирский, ива Ледебура и другие. Сегодня были высажены яблоня Недзведского («сибирская сакура»), яблоня Роялти, яблоня Сибирская.

Зелёная дружина СГК действует во всех городах, где работают предприятия Сибирской генерирующей компании.

На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников

В Красноярске с 2015 года Зелёная дружина СГК высадила 13 000 цветов, 4 500 деревьев и кустарников.

Фото с сайта Сибирской генерирующей компании
По материалам Сибирской генерирующей компании

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