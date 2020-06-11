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Заявление РУСАЛа в связи с аварией на Красноярской железной дороге

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Красноярск
10:59 11 Июня 2020
железные дороги, предприятие, ремонт, авария
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В связи с неблагоприятными погодными условиями 7 июня произошло разрушение призмы железнодорожной насыпи и ее сползание на участке пути Ачинск-2 – Назарово Красноярской железной дороги. Ранее на данном участке осуществлялись перевозки груженых и порожних маршрутов с сырьем для обеспечения Ачинского глиноземного комбината (АГК), являющегося одним из крупнейших грузоотправителей в регионе. На сегодняшний день поставки сырья на комбинат полностью прекращены, в связи с чем  его нормативные остатки близки к критическому минимуму.

Компания ведёт переговоры с РЖД для оперативной организации  перевозки сырья на АГК по объездным маршрутам, а после завершения ремонта путей – для  обеспечения  первоочередного пропуска составов с нефелиновой рудой для восполнения технологических запасов предприятия, в случае, если в ближайшее время движение поездов не будет возобновлено в полном объеме. РУСАЛ рассчитывает на максимально оперативные действия со стороны РЖД, иначе под угрозой окажется снабжение сырьем Красноярского алюминиевого завода.

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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