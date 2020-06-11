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МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России

Главная Общество
Красноярск
10:57 11 Июня 2020
наблюдение, оператор, камеры, лес, сеть
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Более 700 устройств интеллектуального мониторинга, расположенных на базовых станциях оператора, будут в режиме онлайн вести наблюдение за лесными массивами 27 регионов России. Такая автоматизированная система позволит государственным службам на ранней стадии обнаружить и предотвратить пожар.

Наличие собственных базовых станций позволяет развернуть сервисы видеомониторинга даже на самых отдаленных территориях страны. География проектов включает в себя как таежные районы Сибири и Дальнего Востока, так и лесные участки Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа.

В Красноярском крае на инфраструктуре МегаФона размещено 25 видеокамер в Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Ермаковском и Минусинском районах, которые передают информацию в Лесопожарный центр министерства лесного хозяйства Красноярского края. Общая площадь лесов, за которыми «присматривают» эти устройства, составляет свыше 2,5 млн. га, что в 10 раз больше территории Москвы.  

Цифровая платформа «Лесохранитель» нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания  позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные, от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе.

Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МегаФона высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению, оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -50°C до + 50°C.

«По данным МЧС с начала года на территории нашей страны зафиксировано более 5 тысяч очагов природных пожаров на площади 850 тысяч гектаров. Цифровые сервисы МегаФона помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти тысячи жизней диких животных и предотвратить серьезные экономические потери, которые несет государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ», ― отметил Руслан Алиев, директор по развитию цифровых проектов МегаФона.

Фото: МегаФон
По материалам МегаФона

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