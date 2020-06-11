11 июня
Красноярск
погода +14 °C
68.62
 
€ 77.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня

Главная Общество
Красноярск
10:54 11 Июня 2020
банк, работа, праздник, финансы
версия для печати Ico_print

Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня.

11 июня (четверг) обслуживание клиентов будет производиться офисами банка в обычном режиме, сокращенном на 1 час.

12 июня (пятница) – нерабочий праздничный день для всех отделений.

13 и 14 июня (суббота и воскресенье) офисы будут работать по стандартным режимам работы субботы и воскресенья.

24 июня (среда) – нерабочий праздничный день для всех отделений.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».

Банкоматы и информационно-платежные терминалы в зонах круглосуточного обслуживания 24/7 в эти дни будут работать в стандартном режиме.

График работы офисов банка можно также уточнить в Сбербанк Онлайн и по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки:

  • 900 (для звонков с мобильных телефонов; доступно на территории России для абонентов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota);
  • 8 (800) 555-55-50 (для звонков из городов РФ).

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам, минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
По материалам пресс-службы ПАО Сбербанк

В статье упоминаются:
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Вывозить мусор на полигоны с левобережья Красноярска будут через электронные талоны

Вывозить мусор на полигоны с левобережья Красноярска будут через электронные талоны

11 Июня 2020 г.
Это позволит вести учет объемов ТКО
Новости Красноярска: Завтра в Красноярске начнут ремонтировать мост через Бугач

Завтра в Красноярске начнут ремонтировать мост через Бугач

11 Июня 2020 г.
Работы продлятся до конца октября
Новости Красноярска: Заявление РУСАЛа в связи с аварией на Красноярской железной дороге

Заявление РУСАЛа в связи с аварией на Красноярской железной дороге

11 Июня 2020 г.
7 июня произошло разрушение насыпи на участке Ачинск-2 – Назарово
Новости Красноярска: За день три красноярца узнали о ВИЧ в мобильном пункте

За день три красноярца узнали о ВИЧ в мобильном пункте

11 Июня 2020 г.
Тестирование прошли 17 человек
Новости Красноярска: В Красноярске повысятся тарифы на электричество с 1 июля

В Красноярске повысятся тарифы на электричество с 1 июля

11 Июня 2020 г.
Квитанции с новыми суммами придут жителям в августе
Новости Красноярска: Трехдневные выходные в Красноярске будут жаркими

Трехдневные выходные в Красноярске будут жаркими

11 Июня 2020 г.
Воздух прогреется до +27 градусов
Новости компаний
11/06
СФУ закрепился в глобальном рейтинге Nature Index Ranking
11/06
На Красноярской ТЭЦ-1 разбили сад из сибирских деревьев и кустарников
11/06
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
11/06
Сбербанк опубликовал график работы своих отделений в Красноярске в праздничные дни июня
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

Дожди в Красноярске задержатся еще на неделю

8 Июня 2020 г.
Со среды немного потеплеет
Новости Красноярска: Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

9 Июня 2020 г.
Изменения связаны с масштабным ремонтом теплосетей
Новости Красноярска: У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

9 Июня 2020 г.
Преступление они готовили с 2017 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19