За день три красноярца узнали о ВИЧ в мобильном пункте

Минздрав сообщил об итогах работы мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ за один день. Накануне медики работали у продуктового рынка «Нефтебаза». На наличие инфекции врачи протестировали 17 человек, у троих оказались положительные результаты.

«Экспресс-тест проводится по образцу крови. Это не удивительно, ведь он самый простой способ, не требует сложных манипуляций и безболезненный для людей, которые решили пройти тест. Для забора крови используются одноразовые ланцеты, применяемые в детской медицине. Результат готов уже через 15 минут и сообщается индивидуально тестируемым специалистом центра СПИД», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минздраве отметили, что достоверность экспресс-тестов на ВИЧ приравнена к лабораторному исследованию. Тестирование проводится анонимно, информация о результатах конфиденциальна.