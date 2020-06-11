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За день три красноярца узнали о ВИЧ в мобильном пункте

Главная Общество
Красноярск
10:00 11 Июня 2020
общество, красноярск, здоровье
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Минздрав сообщил об итогах работы мобильного пункта экспресс-тестирования на ВИЧ за один день. Накануне медики работали у продуктового рынка «Нефтебаза». На наличие инфекции врачи протестировали 17 человек, у троих оказались положительные результаты.

«Экспресс-тест проводится по образцу крови. Это не удивительно, ведь он самый простой способ, не требует сложных манипуляций и безболезненный для людей, которые решили пройти тест. Для забора крови используются одноразовые ланцеты, применяемые в детской медицине. Результат готов уже через 15 минут и сообщается индивидуально тестируемым специалистом центра СПИД», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минздраве отметили, что достоверность экспресс-тестов на ВИЧ приравнена к лабораторному исследованию. Тестирование проводится анонимно, информация о результатах конфиденциальна.

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