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В Красноярске повысятся тарифы на электричество с 1 июля

Главная Общество
Красноярск
09:36 11 Июня 2020
общество, красноярск, экономика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Министерство тарифной политики Красноярского края утвердило новые расценки на электроэнергию в регионе. Тарифы повысятся с 1 июля, а квитанции с новыми суммами придут жителям в августе.

«Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференцированных по двум или трем зонам суток», - сообщили в пресс-службе «Красноярскэнергосбыта».

Стоимость 1 кВт*ч для городских жителей в квартирах, оборудованных электроплитами, составит 1,90 рублей в пределах норматива и 3,05 рублей сверх социальной нормы. Такие же расценки будут действовать для жителей сельских территорий.

Для остальных категорий населения тариф за электричество составит 2,71 рублей за 1 кВт*ч в рамках норматива, а также 4,35 рублей сверх нормы.

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