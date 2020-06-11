11 июня
Красноярск
погода +14 °C
68.62
 
€ 77.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Трехдневные выходные в Красноярске будут жаркими

Главная Общество
Красноярск
09:10 11 Июня 2020
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Синоптики обещают красноярцам жаркие, но дождливые выходные. В четверг, 11 июня, воздух в городе прогреется до +17…+19°С. Возможен небольшой дождь и ветер ъ с порывами до 14 м/с.

С пятницы, 12 июня, температура начнет повышаться. Напомним, что этот день станет выходным по случаю празднования Дня России. Ночью термометры покажут +13°С, днем +23°С. Осадки сохранятся.

В субботу, 13 июня, в темное время суток в Красноярске будет не холоднее +15°С, днем +26°С, дождь. В воскресенье, 14 июня, ночью +18°С, днем до +27°С.

В Среднесибирском УГМС предупредили, что до 13 июня на реках в центральных и южных районах ожидается формирование очередной волны дождевых паводков. Это значит, что уровень воды может превысить опасные значения на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, а также в их притоках. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Строительство красноярского метро сдвигается как минимум на год

Строительство красноярского метро сдвигается как минимум на год

11 Июня 2020 г.
Причина – пандемия коронавируса
Новости Красноярска: Красноярские медики спустя месяц вернулись из Северо-Енисейского района

Красноярские медики спустя месяц вернулись из Северо-Енисейского района

10 Июня 2020 г.
Там они лечили заболевших коронавирусом вахтовиков
Новости Красноярска: Власти ввели режим ЧС из-за оползня в Студгородке

Власти ввели режим ЧС из-за оползня в Студгородке

10 Июня 2020 г.
Работы по его укреплению уже начались
Новости Красноярска: Электрички из Красноярска в День России поедут по новому расписанию

Электрички из Красноярска в День России поедут по новому расписанию

10 Июня 2020 г.
Пассажиры смогут воспользоваться ускоренными поездами до Маны, Уяра и Иланского
Новости Красноярска: РУСАЛ приступает к испытаниям электролизера с инертными анодами нового поколения

РУСАЛ приступает к испытаниям электролизера с инертными анодами нового поколения

10 Июня 2020 г.
Электролизер имеет ряд принципиально новых технических решений
Новости Красноярска: Еще 174 красноярца заразились коронавирусом

Еще 174 красноярца заразились коронавирусом

10 Июня 2020 г.
Трое пополнили список погибших
Новости компаний
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На стройке аквапарка в Красноярске найден гигантский бивень мамонта

На стройке аквапарка в Красноярске найден гигантский бивень мамонта

9 Июня 2020 г.
Кость на половину разрушена
Новости Красноярска: У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

У задержанных в Красноярске грабителей банка не нашли похищенных денег

9 Июня 2020 г.
Преступление они готовили с 2017 года
Новости Красноярска: Синоптики прогнозируют вторую волну паводков в Красноярском крае

Синоптики прогнозируют вторую волну паводков в Красноярском крае

10 Июня 2020 г.
Осадки не прекратятся
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19