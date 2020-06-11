Трехдневные выходные в Красноярске будут жаркими

Синоптики обещают красноярцам жаркие, но дождливые выходные. В четверг, 11 июня, воздух в городе прогреется до +17…+19°С. Возможен небольшой дождь и ветер ъ с порывами до 14 м/с.

С пятницы, 12 июня, температура начнет повышаться. Напомним, что этот день станет выходным по случаю празднования Дня России. Ночью термометры покажут +13°С, днем +23°С. Осадки сохранятся.

В субботу, 13 июня, в темное время суток в Красноярске будет не холоднее +15°С, днем +26°С, дождь. В воскресенье, 14 июня, ночью +18°С, днем до +27°С.

В Среднесибирском УГМС предупредили, что до 13 июня на реках в центральных и южных районах ожидается формирование очередной волны дождевых паводков. Это значит, что уровень воды может превысить опасные значения на реках Оя, Кебеж, Туба, Кан, а также в их притоках.