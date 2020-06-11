Строительство красноярского метро сдвигается как минимум на год

Планы по строительству метро в Красноярске откладывается как минимум на год. Сроки перенесены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил «7 каналу» председатель совета директоров компании-проектировщика «ТИСИЗ» Олег Митволь.

Сначала Главгосэкспертиза приостановила работу из-за введения режима самоизоляции. Затем организация предложила разбить проект красноярского метрополитена на несколько частей, что существенно увеличивало бы затраты. По данным Олега Митволя, в нынешней экономической ситуации это оказалось невозможным, так как федеральные власти перераспределили часть средств из нацпроекта «Чистый воздух», в рамках которого будет создаваться метрополитен, на борьбу с коронавирусом.

«Из-за карантина и ситуации в экономике 18 млрд из «Чистого воздуха» правительство просто сняло. В любом случае, даже если бы мы сегодня получили положительное заключение, проект, как минимум, уходит на год», - сообщил Олег Митволь.

Напомним, что в Красноярске планируют построить девять станций метро протяженностью 12,6 км. Предполагается, что линия будет связана с трамвайной сетью и городской электричкой.

Фото: enisey.tv