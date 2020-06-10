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Красноярские медики спустя месяц вернулись из Северо-Енисейского района

Главная Общество
Красноярск
17:19 10 Июня 2020
общество, медицина, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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12 сотрудников краевой больницы спустя месяц вернулись в Красноярск после усиленной борьбы с COVID-19 в Северо-Енисейском районе. Вторая бригада медиков отправится домой после 19 июня, рассказали в медучреждении. 

Врачи лечили вахтовиков в поселке Еруда, где 10 мая была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. На протяжении недели в Северо-Енисейском районе нет новых заболевших - ситуация стабилизировалась. Всего, по данным оперативного штаба, там было 1273 случая. У большинства инфекция протекала бессимптомно. 

Теперь вернувшимся домой медикам предстоит соблюдать 14-дневный карантин. 

«Настроение у всех оптимистичное, несмотря на усталость от 20-часовой дороги на автобусе. Предстоящие 14 дней вернувшимся сотрудникам предстоит провести в карантине в домашних условиях, так что, время для отдыха у всех будет.  Затем медики вернутся к своей повседневной работе», - пояснили в больнице. 

Всего на севере региона работали 49 специалистов краевой больницы - это врачи, медсестры и медбратья, младший медицинский персонал.

Фото: medgorod.ru

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