Красноярские медики спустя месяц вернулись из Северо-Енисейского района

12 сотрудников краевой больницы спустя месяц вернулись в Красноярск после усиленной борьбы с COVID-19 в Северо-Енисейском районе. Вторая бригада медиков отправится домой после 19 июня, рассказали в медучреждении.

Врачи лечили вахтовиков в поселке Еруда, где 10 мая была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. На протяжении недели в Северо-Енисейском районе нет новых заболевших - ситуация стабилизировалась. Всего, по данным оперативного штаба, там было 1273 случая. У большинства инфекция протекала бессимптомно.

Теперь вернувшимся домой медикам предстоит соблюдать 14-дневный карантин.

«Настроение у всех оптимистичное, несмотря на усталость от 20-часовой дороги на автобусе. Предстоящие 14 дней вернувшимся сотрудникам предстоит провести в карантине в домашних условиях, так что, время для отдыха у всех будет. Затем медики вернутся к своей повседневной работе», - пояснили в больнице.

Всего на севере региона работали 49 специалистов краевой больницы - это врачи, медсестры и медбратья, младший медицинский персонал.

Фото: medgorod.ru