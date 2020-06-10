Власти ввели режим ЧС из-за оползня в Студгородке

Власти Красноярска приняли решение ввести локальный режим ЧС из-за обрушения склона около дома по ул. 2-я Огородная, 22А. Работы по укреплению конструкции уже начались, объявили в мэрии.

Сегодня на месте работала специальная комиссия. Руководитель компании «Научно-технический прогресс» Михаил Сашко, проводивший обследование, признал - угрозы обрушения дома нет. Однако существует риск, что склон продолжит осыпаться и дальше при сильном дожде. От этого пострадают парковка и проезд.

«Решение ввести локальный режим ЧС по этому адресу члены комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли сегодня единогласно. Введение режима ЧС позволит выделить средства из резервного фонда и незамедлительно приступить к ликвидации оползня», - объяснили в администрации.

Сотрудники САПТ уже приступили к организации водоотвода, следующий этап - укрепление склона.

Напомним, из-за продолжительных дождей в начале недели в Студгородке начал сползать склон, что привело к частичному обрушению парковки у многоэтажки. Как сообщали Sibnovosti.ru, высотки на обрыве были построены около пяти лет назад скандальной компанией «Реставрация», которая теперь является банкротом.