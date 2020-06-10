10 июня
Красноярск
погода +12 °C
68.67
 
€ 77.35
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Электрички из Красноярска в День России поедут по новому расписанию

Главная Общество
Красноярск
15:33 10 Июня 2020
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Горожанам рассказали о новом расписании электричек из Красноярска 12 июня. Так, в четверг, 11 числа, поезда будут курсировать по графику пятницы. В День России, который в стране является выходным, электрички запустят по расписанию субботы, объяснили в КрасЖД.

«В праздничные дни пассажиры смогут воспользоваться ускоренными поездами до Маны, Уяра и Иланского», - отметили в компании. 

12 и 14 июня из Красноярска в 9:56 поедет поезд по Маны, прибытие на станцию - в 15:33. В обратном направлении электричка стартует в 15:33. 

11 и 12 июня запланирован ускоренный поезд Красноярск – Уяр – Иланская. Отправление - в 9:46, прибытие на станцию Иланская - в 14:26. 

13 и 14 июня горожане смогут уехать на экспрессе Красноярск – Уяр – Иланская. Он отправится со станции Красноярск в 8:30, прибудет на станцию Иланская в 13:32. 

Кроме того, 11 июня, поезда маршрутов Красноярск – Уяр – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск – Боготол будут следовать в направлении «из Красноярска», а 14 июня - в город. 

«Расписание поездов Боготол – Чернореченская и Ачинск – Лесосибирск в праздничные дни не изменится. Также по обычному графику будут курсировать пригородные поезда в Хакасии», - добавили в КрасЖД.

Напомним, на железной дороге пока действует новая схема движения поездов Абакан-Москва и Москва – Абакан. Пассажирам на станции Назарово придется пересесть в автобус, а затем снова продолжить путь на поезде. На участке Улуй-Пригородный ведутся ремонтные работы из-за дождевых паводков. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: РУСАЛ приступает к испытаниям электролизера с инертными анодами нового поколения

РУСАЛ приступает к испытаниям электролизера с инертными анодами нового поколения

10 Июня 2020 г.
Электролизер имеет ряд принципиально новых технических решений
Новости Красноярска: Еще 174 красноярца заразились коронавирусом

Еще 174 красноярца заразились коронавирусом

10 Июня 2020 г.
Трое пополнили список погибших
Новости Красноярска: Под Красноярском сборщику черемши помогли выбраться из леса

Под Красноярском сборщику черемши помогли выбраться из леса

10 Июня 2020 г.
Пенсионер связался с полицейскими по телефону
Новости Красноярска: 135 домов в Кировском и Свердловском районах останутся без холодной воды

135 домов в Кировском и Свердловском районах останутся без холодной воды

10 Июня 2020 г.
Отключение запланировано на 20 июня
Новости Красноярска: Синоптики прогнозируют вторую волну паводков в Красноярском крае

Синоптики прогнозируют вторую волну паводков в Красноярском крае

10 Июня 2020 г.
Осадки не прекратятся
Новости Красноярска: Роддом 20-й больницы в Красноярске возобновил прием рожениц

Роддом 20-й больницы в Красноярске возобновил прием рожениц

10 Июня 2020 г.
Учреждение закрывали на карантин
Новости компаний
10/06
Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе
08/06
СФУ объявляет набор в физико-математическую школу
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

Сразу 12 красноярских автобусов поменяют схему движения

9 Июня 2020 г.
Изменения связаны с масштабным ремонтом теплосетей
Новости Красноярска: Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

Дорогу Обход Красноярска полностью закроют для всего транспорта

5 Июня 2020 г.
Там проводят реконструкцию
Новости Красноярска: Красноярцы начали постепенно возвращаться к полетам

Красноярцы начали постепенно возвращаться к полетам

5 Июня 2020 г.
Пассажиропоток в аэропорту восстанавливается
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19