Электрички из Красноярска в День России поедут по новому расписанию

Горожанам рассказали о новом расписании электричек из Красноярска 12 июня. Так, в четверг, 11 числа, поезда будут курсировать по графику пятницы. В День России, который в стране является выходным, электрички запустят по расписанию субботы, объяснили в КрасЖД.

«В праздничные дни пассажиры смогут воспользоваться ускоренными поездами до Маны, Уяра и Иланского», - отметили в компании.

12 и 14 июня из Красноярска в 9:56 поедет поезд по Маны, прибытие на станцию - в 15:33. В обратном направлении электричка стартует в 15:33.

11 и 12 июня запланирован ускоренный поезд Красноярск – Уяр – Иланская. Отправление - в 9:46, прибытие на станцию Иланская - в 14:26.

13 и 14 июня горожане смогут уехать на экспрессе Красноярск – Уяр – Иланская. Он отправится со станции Красноярск в 8:30, прибудет на станцию Иланская в 13:32.

Кроме того, 11 июня, поезда маршрутов Красноярск – Уяр – Иланская – Решоты и Красноярск – Ачинск – Боготол будут следовать в направлении «из Красноярска», а 14 июня - в город.

«Расписание поездов Боготол – Чернореченская и Ачинск – Лесосибирск в праздничные дни не изменится. Также по обычному графику будут курсировать пригородные поезда в Хакасии», - добавили в КрасЖД.

Напомним, на железной дороге пока действует новая схема движения поездов Абакан-Москва и Москва – Абакан. Пассажирам на станции Назарово придется пересесть в автобус, а затем снова продолжить путь на поезде. На участке Улуй-Пригородный ведутся ремонтные работы из-за дождевых паводков.