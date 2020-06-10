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РУСАЛ приступает к испытаниям электролизера с инертными анодами нового поколения

Главная Общество
Красноярск
15:04 10 Июня 2020
металлургия, производство, технологии, предприятие, испытание
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РУСАЛ  сообщает о начале испытаний нового прототипа промышленного  электролизера с инертными анодами с улучшенной конструкцией и рекордно низким углеродным следом.

Новый опытный электролизер придет на смену уже испытываемому в компании РУСАЛ электролизеру с инертными анодами как следующий шаг в развитии инновационной безуглеродной технологии электролиза алюминия.

Электролизер с инертными анодами нового поколения имеет ряд принципиально новых технических решений, позволяющих повысить чистоту производимого алюминия, снизить углеродный след до рекордно низкого уровня 2 т СО2/т Al и снизить операционные затраты при производстве алюминия. Производительность опытного электролизера будет около 1 тонны алюминия в сутки при силе тока 140 тыс. ампер.

В настоящее время, РУСАЛ является одним из лидеров среди мировых производителей алюминия по разработке технологии электролиза на инертных анодах. «Данная технология позволит повысить эффективность и существенно улучшить экологичность производства алюминия», – отметил технический директор компании Виктор Манн.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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