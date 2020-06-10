Еще 174 красноярца заразились коронавирусом

В Красноярском крае у 174 человек подтвердился коронавирус за прошедшие сутки. Еще трое пополнили список погибших. Таким образом, с начала пандемии в сибирском регионе почти 6000 зараженных, 53 пациента с положительным COVID-19 умерли. Такие данные за 10 июня предоставили в оперативном штабе.

Число вылечившихся от коронавируса красноярцев тоже растет - 1970 человек (+159 за сутки).

«Темп прироста за сутки – 3,1 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 262 924, из них за последние сутки - 7480», - говорится в сообщении.

Отметим, что почти все новые зараженные из Красноярска - 159 случаев. Краевой центр идет на первом месте по числу инфицированных. На втором месте Северо-Енисейский район, где уже больше недели нет новых случаев (всего 1273).