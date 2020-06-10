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Еще 174 красноярца заразились коронавирусом

Главная Общество
Красноярск
14:54 10 Июня 2020
общество, красноярск, заражение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае у 174 человек подтвердился коронавирус за прошедшие сутки. Еще трое пополнили список погибших. Таким образом, с начала пандемии в сибирском регионе почти 6000 зараженных, 53 пациента с положительным COVID-19 умерли. Такие данные за 10 июня предоставили в оперативном штабе. 

Число вылечившихся от коронавируса красноярцев тоже растет - 1970 человек (+159 за сутки). 

«Темп прироста за сутки – 3,1 %. За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 262 924, из них за последние сутки - 7480», - говорится в сообщении. 

Отметим, что почти все новые зараженные из Красноярска  - 159 случаев. Краевой центр идет на первом месте по числу инфицированных. На втором месте Северо-Енисейский район, где уже больше недели нет новых случаев (всего 1273). 

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