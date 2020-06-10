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Теплоэнергетики пока оставили план «Корабль» в запасе

Главная Общество
Красноярск
14:09 10 Июня 2020
проекты, теплоснабжение, энергетика, работа
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Объекты СГК на территории Красноярского края, несмотря на пандемию, работают в штатом режиме, все летние ремонты ведутся в полном объеме. Об этом сегодня в прямом эфире на площадке «Инстаграм» заявил Олег Петров, технический директор Сибирской генерирующей компании. Он рассказал, каковы мощности компании и какие коррективы вносит новый санитарно-эпидемиологический режим в работу ТЭЦ.

На долю СГК на территории Сибири приходится 20 процентов рынка тепла и электроэнергии. Это 26 генерирующих предприятий теплоэнергетики, работающих по принципу ко-генерации (одновременной выработки тепла и электроэнергии) с установленной тепловой мощностью 25,9 тыс. Гкал/час и 16 ГВт — электрической.  

Всего в компании работает около 30 тысяч человек, на теплоэлектростанциях – примерно 14 тысяч человек. Новый коронавирус не обошёл стороной коллектив: примерно 390 работников находится на самоизоляции, включая тех, кому больше 60 лет. Вирус обнаружен у 45 сотрудников, 15 уже выздоровели. При этом Красноярск был назван в числе территорий присутствия компании, где растет количество заболевших. В компании к беде подготовились заранее: введено социальное дистанцирование, удалённый режим работы для некоторых групп работников, обеззараживание помещений, средства индивидуальной защиты.

На случай широкого распространения эпидемии теплоэнергетики продумали план «Корабль»: это когда при критически высоком уровне заболевания режим изоляции вводится прямо на станциях. В таком случае специалисты живут и работают на ТЭЦ и ГРЭС. Пока такой экстремальный план не понадобился.

Еще одна проблема периода пандемии — сложности на многих промпредприятиях с поставками оборудования и запчастей. Однако в СГК эту задачу решили:

«Наше оборудование является жизнеобеспечивающим, мы обратились к поставщикам не прикрываться коронавирусом, тем более, что были соответствующие постановления правительства. Все наши поставщики запасных частей для ремонтов отработали ровно, проблем нет», — отметил технический директор.

Зато влияние пандемии и теплая зима сказались на том, что станции компании недозагружены примерно на 13 процентов. Это означает, что СГК недополучит средства от потребителей, столь необходимые для проведения ремонтов и подготовки к следующей зиме. Кое-что пришлось сократить: энергетики отказались от косметического ремонта зданий и помещений. Оптимизации на 5 процентов подверглась инвестпрограмма СГК. Но снижение нагрузки с другой стороны и системная работа по повышению надежности теплоснабжения привели к сокращению аварийности примерно на четверть за три месяца работы в условиях пандемии.  

Остальные ремонтные программы будут выполнены в полном объёме. Среди крупных проектов – модернизация красноярских ТЭЦ и вывод из эксплуатации старых, неэффективных, сильно загрязняющих атмосферу котельных.

«Мы активно ведем строительство электрофильтров на Красноярской ТЭЦ-1. Уже начался монтаж на котле №10. Затем начнётся установка фильтра на котле №7. Идем неплохими темпами. К концу года планируем сдать один электрофильтр. Также у нас стоит вопрос по сдаче в эксплуатацию новой дымовой трубы», — рассказал Олег Петров.

Он завил, что красноярские ТЭЦ также выбраны в качестве «пилота» по установке новых приборов экологического контроля на дымовых трубах. Датчики будут автоматически замерять содержание различных веществ, а итоги контроля передаваться в Росприроднадзор. Это повысит информационную открытость компании в части лучших экологических практик. Систему планируют смонтировать до конца 2020 года.

Фото: Сибирская генерирующая компания
По материалам Сибирской генерирующей компании

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